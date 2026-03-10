Svizzera pullman in fiamme a Kerzers | diversi morti e feriti

Da periodicodaily.com 10 mar 2026

Nel pomeriggio di oggi, un autopostale ha preso fuoco a Kerzers, nel canton Friburgo, in Svizzera. L’incendio ha causato la morte di alcune persone e il ferimento di altre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e soccorrere i coinvolti. La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagini.

(Adnkronos) – Nuova tragedia in Svizzera dove nel pomeriggio di oggi un autopostale – un pullman adibito a servizio di corriera – si è incendiato nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo, provocando la morte di diverse persone e il ferimento di altre. Inizialmente diffusa da diversi media locali, la notizia è stata poi confermata dalla. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

