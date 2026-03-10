Svizzera autobus prende fuoco nel cantone di Friburgo | ci sono morti e feriti

Un autobus è andato in fiamme nel pomeriggio a Kerzers, nel cantone di Friburgo, in Svizzera. La polizia ha confermato che l’incidente è avvenuto intorno alle 18 e che ci sono state vittime e feriti. I soccorritori sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Un autobus ha preso fuoco nella località di Kerzers in Svizzera nel cantone di Friburgo. La polizia cantonale ha affermato che il fatto si è verificato attorno alle ore 18.25 e che “diverse persone sono rimaste ferite e diverse sono decedute”. Gli interventi di soccorso sono in atto e le cause “non sono al momento conosciute”. L’incendio sarebbe stato causato dal gesto di un uomo che si sarebbe dato fuoco all’interno del mezzo. Lo scrive il quotidiano Blick citando un video ottenuto dalla testata. Nel video si vede un uomo coperto di fuliggine a al quale viene chiesto cosa sia accaduto. “Un uomo si è dato fuoco all’interno”, risponde il testimone in albanese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

