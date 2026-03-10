Supplenze docenti 2026 interpelli per la sostituzione di colleghi assenti

Per l'anno scolastico 202526, sono stati confermati gli interpelli per le supplenze dei docenti, secondo quanto stabilito dall'OM n. 882024. Questi interpelli verranno avviati solo quando le graduatorie saranno esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi di supplenza. La procedura riguarda la sostituzione di colleghi assenti.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Una selezione di notizie su Supplenze docenti Temi più discussi: Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026; Vuoi lavorare nella scuola grazie agli interpelli? Per questo anno scolastico è ancora possibile... (aggiornato); Supplenze 2026: cosa fare per la continuità sul sostegno?; GPS: scelta delle 20 scuole entro il 16 marzo, un passaggio cruciale per le supplenze. Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026Sei un docente o un membro del personale ATA inserito nelle graduatorie? Un aspirante supplente che vuole capire come funziona il sistema? Un dirigente, un DSGA o una segreteria scolastica che ha biso ... orizzontescuola.it Supplenze docenti, si lavora con interpelli: dove ed entro quando fare domandaGli Uffici Scolastici e le singole istituzioni scolastiche continuano a pubblicare numerosi interpelli per coprire i posti rimasti scoperti dopo le procedure ordinarie da GaE e GPS. Si tratta di avvis ... msn.com , #ScuolaNews24 #GPS #GraduatorieProvinciali #Supplenze #Docenti #Scuola #Istruzione #PersonaleScolastico #16Marzo - facebook.com facebook