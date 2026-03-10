Süppéra d’Argint come è andata la settima e ultima serata delle eliminatorie

Nella settima e ultima serata delle eliminatorie della Süppéra d’Argint 2025-’26, una sommelier e suo figlio hanno partecipato supportati da uno staff. L’evento ha segnato la conclusione delle qualificazioni, aprendo la strada alle due finali che determineranno i vincitori della competizione culinaria. La serata ha coinvolto i partecipanti in un confronto diretto, conclusosi con l’assegnazione dei posti per le finali.

Con Annamaria Losi, sommelier (supportata dal figlio Filippo Russo), si è svolta la settima ed ultima serata delle eliminatorie per la conquista della 32° edizione I piatti sono stati ammanniti con la consueta professionalità dal prof. Filippo Lindi, mentre il servizio dei vini è stato effettuato da Elena Dagrada di Ais. Ospiti della serata il vicedirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Boselli, il videomaker piacentino Roberto Dassoni e Gianfrancesco Amoroso, musicista, direttore d'orchestra e musicologo, docente e divulgatore musicale. Come primo Annamaria Losi ha proposto “Pissarei di casa mia alla vecchia maniera”, ovvero una ricetta che si è discostata leggermente da quella tradizionale che prevede una percentuale di pan grattato superiore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Süppéra d’Argint, seconda serata nel segno delle donne e della cucina del territorioViviana Bergamaschi e Ornella Piria protagoniste di una sfida culinaria che valorizza tradizione, qualità e identità piacentina Ed anche per questa...

Süppéra d’Argint, nella quarta serata sfida tra un Ceo e un avvocatoLa giuria era composta dal vicepresidente Mauro Sangermani, dal giornalista Giuseppe Romagnoli, dal consigliere dell’Accademia Attilio Co’, dal...

Altri aggiornamenti su S ppéra d'Argint come è andata la...

Süppéra d’Argint, Daniele Benedetti è il vincitore della 31esima edizioneDaniele Benedetti, è il vincitore della 31esima edizione della Süppéra d’Argint 2024-25, concorso indetto dall’Accademia della cucina piacentina. È stato premiato dal presidente della Banca di ... ilpiacenza.it

Süppéra d’Argint, nella quarta serata sfida tra un Ceo e un avvocatoLa quarta serata della 32esima edizione della Süppéra d’Argint, la competizione tra cuochi gentleman indetto dall’Accademia della cucina piacentina è stata caratterizzata dalle performance culinarie ... ilpiacenza.it