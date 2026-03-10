Superenalotto | 35mila euro vinti a Castellamare il 6

Un biglietto del Superenalotto venduto a Castellamare del Golfo ha quasi centrato il massimo, vincendo 35 mila euro. La giocata si è fermata poco oltre il sei, che avrebbe garantito la vincita più alta. Nessun’altra informazione sui numeri estratti o sulla data dell’estrazione, ma questa vincita rappresenta comunque un importo significativo per chi ha acquistato il biglietto.

Un biglietto del Superenalotto venduto a Castellamare del Golfo ha mancato di poco la vincita massima, centrando invece un premio da 35.169,84 euro per cinque numeri esatti. L’evento si è verificato presso il Tabacchi Amati in via Leonardo da Vinci, 30, durante l’estrazione di sabato 7 marzo 2026. Mentre il jackpot non è stato vinto e sale ora a 132,1 milioni di euro per l’estrazione di martedì 10 marzo, questo risultato parziale rappresenta un successo significativo per la comunità locale. La notizia emerge dalle cronache locali che riportano come l’ultimo “6” sia stato estratto il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. L’impatto economico immediato sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Superenalotto: 35mila euro vinti a Castellamare, il 6 Articoli correlati Leggi anche: Lotto e 10eLotto, a Milano vinti quasi 35mila euro in un giorno Superenalotto, centrato il 5 a Viterbo: vinti 90mila euroSuperenalotto: nessun 6 né 5+1 nel concorso di giovedì 29 gennaio ma Viterbo ci è andata vicino regalando, senza dubbio, grandi emozioni al fortunato... Tutti gli aggiornamenti su Superenalotto 35mila euro vinti a... Temi più discussi: SuperEnalotto, azzeccato un 5 da 16mila euro: dove sono stati giocati i biglietti vincenti; SuperEnalotto, vincita a Castellammare del Golfo: centrato un 5 da oltre 35 mila euro; Superenalotto, sfiorato il 6 a Castellamare del Golfo: centrato un 5 da oltre 35mila euro; Superenalotto, sfiorato il 6 a Montecatini Terme: centrato un 5 da oltre 35mila euro. Superenalotto, sfiorato il 6 a Montecatini Terme: centrato un 5 da oltre 35mila euroLa Toscana vince al Superenalotto con 35.169,84 euro a Montecatini Terme. Il jackpot sale a 132,1 milioni di euro per la prossima estrazione del 10 marzo. maremmanews.it Superenalotto, Castellamare del Golfo: centrato un 5 da oltre 35mila euroCASTELLAMMARE DEL GOLFO. Sicilia in festa con il Superenalotto. Nel concorso di sabato 7 marzo, centrato un 5, come riporta Agipronews, vinti 35.169,84 euro a Castellamare del Golfo, in provincia di ... alqamah.it SuperEnalotto, vincita a Castellammare del Golfo: centrato un “5” da oltre 35 mila euro #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Superenalotto, in Puglia centrato un 5+1 da 650mila euro x.com