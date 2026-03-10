La stagione 2026 della Superbike prevede dodici gare che si svolgeranno tra febbraio e ottobre. Il primo evento si terrà in Australia, mentre l'ultimo si svolgerà a Jerez. La programmazione delle trasmissioni televisive coprirà tutte le tappe del campionato, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento delle competizioni.

Dodici appuntamenti tra febbraio e ottobre, con una sosta ad agosto per la tradizionale pausa estiva. Il Mondiale Superbike 2026 ha preso il via dal circuito di Phillip Island, in Australia, e torna subito in pista con il secondo appuntamento stagionale, in programma a Portimão dal 27 al 29 marzo. A vincere in Australia è stato il vicecampione in carica Nicolò Bulega, in sella alla Ducati Panigale V4R del team Aruba Racing con cui proverà a conquistare il titolo mondiale. Dopo l'apertura in Australia la seconda tappa è in Europa, dove si disputeranno gli undici appuntamenti restanti fino al round conclusivo di Jerez, in programma dal 16 al 18 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike 2026: calendario, date e programmazione tv

