Super Santos le riprese del film anche allo stadio di Nocera Inferiore

Lo stadio "San Francesco d’Assisi"a Nocera Inferiore si trasforma in un set cinematografico per le riprese di “Super Santos”, il nuovo film del regista Ciro Visco (già firma di Gomorra e Doc). L'impianto sportivo, già in passato, era stato utilizzato per il film "Maradona: Sogno Bendito". Prodotta dalla prestigiosa Palomar, la pellicola è ambientata nella Napoli di fine anni Novanta e racconta una storia di gioventù e passione calcistica. La storica struttura è stata scelta dalla scenografa di Paolo Sorrentino, Ludovica Ferrario, che ha individuato nello stadio l'atmosfera perfetta per il racconto. Le riprese, previste ieri e nella... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

