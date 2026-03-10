Super Mario Galaxy | l’epico trailer finale svela il viaggio interstellare di Mario e Luigi

Universal Pictures ha diffuso il trailer finale italiano di Super Mario Galaxy – Il Film, il nuovo capitolo nato dalla collaborazione tra Nintendo e Illumination. Nel video si vede Mario e Luigi partire per un viaggio tra le stelle, con scene che anticipano ambientazioni spaziali e incontri con personaggi noti del franchise. Il trailer mostra alcuni dettagli delle avventure che i due fratelli affronteranno nel film.

Universal Pictures ha appena rilasciato il trailer finale italiano di Super Mario Galaxy – Il Film, l'attesissimo nuovo capitolo cinematografico nato dalla collaborazione tra Nintendo e Illumination. Solo il potere delle stelle può salvare la galassia.Non perdere Super Mario Galaxy – Il Film, dal 1° aprile al cinema. #SuperMarioGalaxyIlFilm pic.twitter.comjiqFW2uMIp Le nuove immagini mostrano un salto qualitativo incredibile, introducendo personaggi amatissimi dai fan della saga videoludica originale, come Rosalinda e gli sfacciati Luma. La trama vedrà Mario affrontare una minaccia di portata galattica, con il ritorno di un Bowser più agguerrito che mai.