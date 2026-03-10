Sulle tracce del lupo

Il lupo sta tornando a vivere nelle nostre colline, suscitando interesse e curiosità tra chi osserva la natura. Questo animale, che per anni è stato presente in modo discontinuo, sta ora ripopolando alcune aree dove era scomparso. La presenza del lupo è evidente in alcune zone, dove si sono registrate tracce e incontri con i residenti. La sua presenza continua a essere oggetto di attenzione da parte di esperti e cittadini.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il lupo sta tornando a popolare le nostre colline, ma quanto ne sappiamo realmente? Spesso diviso tra mito e timore, questo predatore è in realtà un pilastro fondamentale del nostro ecosistema. Questa non è una semplice passeggiata, ma un viaggio consapevole tra le colline moreniche di Valeggio sul Mincio. Insieme a Simone Gabrielli, appassionato della specie e socio di "Io non ho paura del lupo", andremo oltre i pregiudizi per scoprire la biologia, l’ecologia e la storia recente di questa specie così affascinante e discussa. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Leggi anche: Matteo Santandrea, sulle tracce del crimine al cinema Leggi anche: Eccellenza. Il Chiesanuova sulle tracce del centrocampista Busato Sulle Tracce del Lupo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sulle tracce del lupo Temi più discussi: Scopri il calendario delle attività dal 1 marzo al 21 giugno nelle valli di Argenta; Monte Reale, l’anello tra storia e panorami: escursione guidata domenica 8 marzo nel Parco dell’Antola -; Il lupo torna in Polesine dopo due secoli: segnalazioni nel Delta; Avvistato un lupo con un cane in bocca: Ha attraversato la strada in un attimo. Sulle tracce del lupoIl lupo sta tornando a popolare le nostre colline, ma quanto ne sappiamo realmente? Spesso diviso tra mito e timore, questo predatore è in realtà un pilastro fondamentale del nostro ecosistema. Questa ... veronasera.it Adam Weymouth, uno scrittore a piedi sulle tracce del lupo Slavc: il suo racconto tra natura e politica al festival «I Boreali»Inizialmente i giorni de «I Boreali» erano un esperimento per entrare nella cultura nordica. Arrivati alla dodicesima edizione, curati come sempre da Iperborea, sono una bella e certa occasione che ... milano.corriere.it Napoli sulle tracce di Summerville: concorrenza internazionale per l’ala del West Ham Il mercato non dorme mai e anche il Napoli continua a monitorare profili interessanti in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti sotto osservazione c’è quello di Crysen - facebook.com facebook “Mesoamerica. Sulle tracce del Serpente Piumato” di Gaetano Appeso @mariadicuonzo1 x.com