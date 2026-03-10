Stufa lasciata accesa provoca incendio in un' abitazione | 50enne intossicato

Nella notte a San Cipriano Picentino, un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione sulla Strada Provinciale 26a, nella frazione di Filetta. La causa è stata una stufa lasciata accesa, che ha provocato il rogo. Un uomo di 50 anni è stato intossicato durante l’incendio e soccorso dai vigili del fuoco. La situazione ha causato momenti di tensione tra i residenti della zona.

Momenti di tensione, la scorsa notte, a San Cipriano Picentino, dove un incendio è divampato all'interno di un'abitazione situata lungo la Strada Provinciale 26a nella frazione di Filetta. Sembra che a generare le fiamme sia stata la stufa posizionata vicino alle coperte del letto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, mentre i sanitari del Vopi hanno trasportato un 50enne in ospedale per intossicazione.