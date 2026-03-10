Studiare all’estero per lavorare subito | oltre l’80% degli studenti riceve un’offerta prima della laurea

Oltre l’80% degli studenti italiani che studiano all’estero riceve un’offerta di lavoro prima di laurearsi. Sempre più giovani scelgono di frequentare università straniere in cerca di percorsi più pratici e di un contatto diretto con le aziende. La tendenza vede studenti impegnati in esperienze internazionali con l’obiettivo di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro.

Studenti da oltre 30 licei e scuole internazionali hanno incontrato 49 Atenei provenienti da 12 paesi in occasione della Fiera Universitaria Internazionale che si è svolta a Torino Sempre più studenti italiani guardano all’estero per costruire il proprio percorso universitario, attratti da modelli formativi più orientati all’esperienza pratica, al contatto diretto con le aziende e a un inserimento più rapido nel mondo del lavoro. È uno dei segnali emersi durante la Fiera Universitaria Internazionale organizzata da Valdo Academics, che si è svolta sabato al campus torinese della ESCP Business School e che ha visto la partecipazione di 400 studenti da oltre 30 Licei e scuole internazionali che hanno incontrato 49 Atenei provenienti da 12 Paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Svizzera, e Svezia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

