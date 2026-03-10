Studenti nel Ghetto | viaggio tra storia e memoria a Ferrara

Gli studenti dell’istituto comprensivo Bentivoglio di Poggio Renatico hanno visitato il Ghetto ebraico di Ferrara, un luogo che testimonia una parte significativa della storia locale. La visita fa parte di un percorso educativo volto a coinvolgere i giovani nella conoscenza del passato e delle comunità che vi hanno vissuto. Durante l’uscita, gli studenti hanno esplorato gli spazi e le testimonianze presenti nel quartiere.

Nel cuore del Veneto, dove la memoria storica incontra l'impegno educativo contemporaneo, gli studenti dell'istituto comprensivo Bentivoglio di Poggio Renatico hanno intrapreso un viaggio nel tempo verso il Ghetto ebraico di Ferrara. La visita, svoltasi tra il 4 e il 6 marzo 2026, ha permesso ai ragazzi delle classi terze delle medie di scoprire l'eredità ebraica della città estense grazie al supporto finanziario dell'Avis locale e del Comune. Questa iniziativa non si limita a una semplice gita scolastica ma rappresenta un momento di profonda riflessione sulla convivenza e sulla segregazione vissuta nei secoli passati. I giovani hanno percorso i vicoli del Ghetto e il suggestivo silenzio del Cimitero ebraico di via delle Vigne, luoghi simbolo della presenza ebraica in città.