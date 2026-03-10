Mercoledì 11 marzo alle 15:00, gli studenti dell’ITET Daverio Casula Nervi parteciperanno a una diretta radiofonica su Radio Materia, dove condivideranno aspetti della loro esperienza scolastica. L’evento coinvolge i ragazzi che si preparano a raccontare la loro realtà e le attività quotidiane nel corso dell’intervista in diretta. La partecipazione si svolgerà negli studi della radio.

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, alle ore 15:00, gli studenti dell’ITET Daverio Casula Nervi saliranno negli studi di Radio Materia per raccontare la loro realtà scolastica. La trasmissione Che scuola fai? ospiterà Mattia Pedrini, Leonardo Gardelli, Gaetano Gallo e Filippo Cirillo, pronti a illustrare i percorsi formativi di un istituto storico del territorio varesino. L’appuntamento si svolge su www.radiomateria.it, offrendo ai cittadini l’opportunità di interagire direttamente con i ragazzi attraverso email o WhatsApp. Un pilastro educativo tra storia e innovazione tecnica. L’istituto che accoglie questi giovani rappresenta molto più di una semplice scuola; è un monumento vivente alla tradizione produttiva della Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti in diretta: la storia dell’ITET Daverio Casula

Articoli correlati

Leggi anche: Sport come “Character Building”: quando i valori olimpici diventano esperienza educativa per i giovani dell’ITET Einaudi

Giornata della Memoria a scuola; scarica il materiale documentale dell’ITET Einaudi di Bassano del GrappaIl 27 gennaio, Giorno della Memoria, non è o non dovrebbe essere una semplice ricorrenza del calendario civile.