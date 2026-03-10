Studenti a confronto con la politica nel Premio ’Battì Libro’

Tutto pronto per l'edizione 2026 del Premio 'Battì Libro' promosso dal circolo culturale Endas 'Edera' di Massa in collaborazione con l' Associazione Mazziniana Italiana (Ami), che si rivolge agli studenti delle scuole superiori con l'obiettivo di promuovere fra i giovani la lettura e un dibattito su temi d'attualità. I ragazzi sono chiamati a preparare un elaborato sul tema scelto dal comitato scientifico del Premio, che quest'anno è quello del loro rapporto con la politica. Gli autori dei migliori elaborati riceveranno buoni spesa da utilizzare in libreria; inoltre i loro lavori saranno pubblicati in un libro dedicato al Premio. L'argomento sarà illustrato agli studenti dal giornalista Stefano Folli nel corso di un incontro in programma giovedì, alle 9,45, nella sala consiliare del Comune di Massa.