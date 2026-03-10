Stromboli vuole diventare un Comune autonomo chiesta alla Regione la separazione da Lipari

Stromboli ha presentato ufficialmente alla Regione la richiesta di separarsi da Lipari e diventare un Comune autonomo. La proposta, inizialmente considerata una provocazione, si è poi trasformata in una richiesta formale. Ora il Comune di Stromboli aspetta una risposta ufficiale dall’ente regionale per valutare il suo status amministrativo indipendente.

Il Comitato promotore ha depositato l'istanza dopo 244 firme dei residenti. Dalla sicurezza all'insularità passando dalla gestione del turismo: i motivi alla base della richiesta All'inizio sembrava una provocazione ma poi la proposta si è concretizzata e alla fine è diventata ufficiale. Stromboli ha chiesto ufficialmente alla Regione di poter diventare Comune autonomo separandosi da Lipari. Un “divorzio amministrativo” messo nero su bianco nell'istanza presentata oggi dal Comitato Promotore per l’Autonomia dopo aver raccolto 244 firme. A spiegare i dettagli è il presidente del Comitato, Giuseppe Fulco. “Scontiamo da anni - spiega - una serie di problemi mai risolti e anzi peggiorati nel tempo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

