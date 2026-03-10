Stretta antitratta del Governo | la maternità surrogata entra nel Codice penale a integrare i reati

Il Governo ha approvato una nuova stretta contro la tratta di esseri umani, inserendo nel Codice penale anche la maternità surrogata come reato. La normativa mira a inasprire le sanzioni e a rendere più severa la repressione di pratiche considerate illegali. La modifica riguarda specificamente comportamenti legati alla maternità surrogata, inserendoli tra le fattispecie di reato perseguibili.

Il Governo spinge l’acceleratore sul contrasto alla tratta di esseri umani. E lo fa ampliando anche alla maternità surrogata nel Codice penale il novero dei comportamenti che integrano i reati di tratta e riduzione in schiavitù, potenziando la formazione dei magistrati e rafforzando gli indennizzi per le vittime. Il Consiglio dei ministri ha approvato salvo intese lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva europea 20241712 sulla prevenzione e la repressione della tratta. A firmarlo, i ministri Tommaso Foti (Affari europei) ed Eugenia Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità). In 14 articoli, il testo si premura... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

