Strepitoso Bertagnolli oro in combinata 11esima medaglia paralimpica

10 mar 2026

Giacomo Bertagnolli ha vinto l'oro nella combinata di sci alpino nella categoria ipovedenti. Questa è la sua undicesima medaglia paralimpica. La gara si è svolta in giornata e ha confermato la sua abilità e determinazione in questa disciplina. Bertagnolli si è distinto tra gli atleti in gara, portando a casa il risultato più alto.

AGI - Giacomo Bertagnolli ha conquistato la  medaglia d'oro  nella  combinata  dello  sci alpino  della categoria  ipovedenti  (Iv). Sulla pista 'Olympia delle Tofane' a  Cortina d'Ampezzo, l'azzurro assieme alla guida  Andrea Ravalli  ha conquistato la terza medaglia a  Milano Cortina 2026, l'undicesima della sua  carriera paralimpica. Bertagnolli  e  Ravalli  hanno conquistato la  settima medaglia dell'Italia Team  ai Giochi paralimpici di Milano Cortina raggiungendo, quando mancano ancora cinque giornate di gare al termine, il bottino di  Pechino 2022  ma già con una  medaglia d'oro  in più.  Bertagnolli, trentino di Cavalese, anche lui come Chiara Mazzel portacolori delle  Fiamme Gialle, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prova di  supergigante  del mattino, nello  slalom  che ha assegnato le medaglie ha ottenuto il terzo. 🔗 Leggi su Agi.it

