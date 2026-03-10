Strepitoso Bertagnolli oro in combinata 11esima medaglia paralimpica

Giacomo Bertagnolli ha vinto l'oro nella combinata di sci alpino nella categoria ipovedenti. Questa è la sua undicesima medaglia paralimpica. La gara si è svolta in giornata e ha confermato la sua abilità e determinazione in questa disciplina. Bertagnolli si è distinto tra gli atleti in gara, portando a casa il risultato più alto.

AGI - Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia d'oro nella combinata dello sci alpino della categoria ipovedenti (Iv). Sulla pista 'Olympia delle Tofane' a Cortina d'Ampezzo, l'azzurro assieme alla guida Andrea Ravalli ha conquistato la terza medaglia a Milano Cortina 2026, l'undicesima della sua carriera paralimpica. Bertagnolli e Ravalli hanno conquistato la settima medaglia dell'Italia Team ai Giochi paralimpici di Milano Cortina raggiungendo, quando mancano ancora cinque giornate di gare al termine, il bottino di Pechino 2022 ma già con una medaglia d'oro in più. Bertagnolli, trentino di Cavalese, anche lui come Chiara Mazzel portacolori delle Fiamme Gialle, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prova di supergigante del mattino, nello slalom che ha assegnato le medaglie ha ottenuto il terzo.