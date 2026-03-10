Streaming Sanremo | i numeri ribaltano la classifica

Durante il Festival di Sanremo 2026, le statistiche delle piattaforme di streaming hanno mostrato che i brani più ascoltati sono quelli di artisti come Samurai Jay e Sayf. I rappresentanti di Bologna, Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini, si trovano rispettivamente al tredicesimo e sedicesimo posto nella classifica delle riproduzioni digitali. I numeri evidenziano uno spostamento nei gusti del pubblico durante l’evento.

La classifica delle riproduzioni digitali dei brani presentati al Festival di Sanremo 2026 ha il successo di artisti come Samurai Jay e Sayf, mentre i rappresentanti bolognesi Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini hanno ottenuto risultati rispettivamente al tredicesimo e sedicesimo posto. I dati aggiornati a oggi, martedì 10 marzo 2026, mostrano che la competizione canora conclusa a fine febbraio continua a generare interesse sulle piattaforme di streaming, con numeri che differiscono dalla graduatoria finale del festival. Nonostante Sal Da Vinci abbia vinto la gara principale con la sua canzone 'Per sempre sì', le preferenze del pubblico digitale hanno premiato in modo diverso gli interpreti.