Strade rotte | 30 km h obbligatorio su tre assi critici

A partire da oggi, in tre punti critici delle strade di Marano sul Panaro, Castelvetro, Maranello e Serramazzoni, la velocità è limitata a 30 kmh. La misura riguarda le strade considerate più danneggiate, dove il traffico si riduce notevolmente e le auto procedono con estrema cautela. La modifica si applica a tutte le vetture che transitano in queste zone.

Il traffico si ferma, le auto rallentano drasticamente e la vita nei comuni di Marano sul Panaro, Castelvetro, Maranello e Serramazzoni cambia ritmo. A causa di un asfalto dissestato che rende pericolosa la guida, la Provincia ha imposto un limite di velocità a 30 kmh su tre strade provinciali critiche. La decisione riguarda specificamente i tratti della provinciale 18, 21 e 41, dove buche e pavimentazione tassellata minacciano l'incolumità dei guidatori. Mentre il cielo è sereno con temperature intorno ai 17 gradi, la priorità diventa la sicurezza stradale in attesa dei fondi per il ripristino definitivo delle carreggiate danneggiate. La mappa del pericolo: dove il pavimento crolla sotto le ruote.