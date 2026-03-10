I Colts hanno annunciato di aver rinnovato il contratto del ricevitore Alec Pierce, mantenendolo nel team fino al 2026. L’accordo, del valore di 114 milioni di dollari, garantisce a Pierce stabilità per le prossime stagioni. La firma è arrivata martedì, e l’annuncio ha fatto molto parlare sui social e nei media sportivi. Pierce, che ha ottenuto buone prestazioni quest’anno, resterà in Indiana almeno fino al 2026.

2026-03-09 18:40:00 Il web non parla d’altro: I Colts hanno mantenuto il loro miglior ricevitore di passaggi. Gli Indianapolis Colts hanno rifirmato Alec Pierce con un contratto quadriennale da 114 milioni di dollari. Il wide receiver Pierce era pronto a testare il libero arbitrio senza restrizioni ma, quando lunedì si è aperto il periodo di negoziazione della NFL, i Colts hanno fatto una mossa enorme per mantenere il loro miglior pass-catcher. Secondo diversi rapporti, l’accordo di Pierce prevede 84 milioni di dollari in garanzie, 60 milioni di dollari completamente garantiti alla firma e un pacchetto massimo di 116 milioni di dollari. Inoltre, il contratto rende il wide receiver free agent più pagato nella storia della NFL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Storico accordo da 114 milioni di dollari del ricevitore Colts Alec Pierce

