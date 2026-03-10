Stop alla seconda serata di Bianca Berlinguer su Canale 5 | le prove non convincono e il format è ancora da definire

La seconda serata condotta da Bianca Berlinguer su Canale 5 è stata annullata. Le 14 prove svolte finora non sono state considerate sufficienti per procedere con la programmazione. Problemi tecnici, questioni di palinsesto, problemi di salute della conduttrice che dovrà sottoporsi a un’ulteriore operazione e l’ampio spazio dedicato alla cronaca internazionale hanno contribuito alla decisione.