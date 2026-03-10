Stop alla seconda serata di Bianca Berlinguer su Canale 5 | le prove non convincono e il format è ancora da definire
La seconda serata condotta da Bianca Berlinguer su Canale 5 è stata annullata. Le 14 prove svolte finora non sono state considerate sufficienti per procedere con la programmazione. Problemi tecnici, questioni di palinsesto, problemi di salute della conduttrice che dovrà sottoporsi a un’ulteriore operazione e l’ampio spazio dedicato alla cronaca internazionale hanno contribuito alla decisione.
Rinviata la seconda serata di Bianca Berlinguer su Canale 5: 14 prove non bastano. Problemi tecnici, di palinsesto, di salute (la conduttrice dovrà operarsi ancora) e il peso della cronaca internazionale. Si riparte in autunno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
