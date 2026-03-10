Stella Rossa forza 5 Only Sport Alfonsine bloccato in casa

Nella giornata di oggi, le squadre ravennati di Prima Categoria hanno ottenuto diversi successi, con alcune vittorie di rilievo. La Stella Rossa ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, mentre Only Sport Alfonsine si è fermata in casa senza riuscire a portare a termine il match. Le partite si sono disputate in tutta la regione, con risultati che hanno rafforzato la posizione delle formazioni locali in classifica.

Giornata praticamente trionfale per le formazioni ravennati di Prima Categoria: tante vittorie, alcune fondamentali e molte di prestigio. Nel girone F spicca il successo esterno per 5-0 (9' pt Bortolotto, 38' pt R. Innocenti, 41' pt Ceroni, 4' st Mascanzoni, 46' st F. Innocenti) della Stella Rossa in casa del fanalino di coda Consandolo: così gli adriatici sono terzi a -4 dal secondo posto del Reno Molinella, battuto 1-0 (32' pt Negrini) dal Frugesport. In classifica – è quarto –bene anche il Savarna, che vince 3-0 (33' pt e 38' pt Ilyase, 27' st Fancello) il derby col Centro Erika. Successo di prestigio per il Cotignola che regola 1-0 col 13º gol di Fiorillo (45' pt) la Portuense.