Stefano De Martino imbarazzato per il balletto con Martina Miliddi | la Rai rimuove il video dopo le polemiche

Un video pubblicato sui canali social ufficiali della Rai mostra Stefano De Martino mentre balla con Martina Miliddi durante la trasmissione Affari Tuoi. Dopo le polemiche sollevate online, la Rai ha deciso di rimuovere il video. La scena ha suscitato commenti e discussioni tra gli spettatori, portando alla cancellazione del contenuto sul web.

Un breve video pubblicato sui canali social ufficiali della Rai ha acceso una polemica inattesa attorno ad Affari Tuoi, programma condotto da Stefano De Martino. Al centro delle critiche non c’è tanto l’esibizione della ballerina Martina Miliddi, ma la didascalia che accompagnava il filmato condiviso dopo la puntata di domenica 8 marzo. Il commento scelto per presentare il video è stato giudicato da molti utenti fuori luogo e sessista, tanto che il post è stato rimosso nel giro di poche ore. La frase è stata giudicata inopportuna, anche perché è arrivata proprio il giorno successivo alla Giornata internazionale della donna, un dettaglio che ha contribuito ad alimentare le critiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

