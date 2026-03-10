Steatosi epatica una sfida emergente per la sanità pubblica

A Roma, presso il Senato, si è svolto un incontro promosso dalla Segretaria della X Commissione del Senato, Ylenia Zambito, dedicato alla gestione dei pazienti con steatosi epatica. L’evento ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per approfondire le modalità di presa in carico di questa condizione, sempre più diffusa tra la popolazione. La discussione si è concentrata sulle strategie di intervento e sui protocolli di diagnosi.

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Roma, presso il Senato della Repubblica, un tavolo di confronto, su iniziativa del Segretario X Commissione del Senato Ylenia Zambito, per discutere della presa in carico del paziente affetto da steatosi epatica. All’evento hanno partecipato rappresentanti della comunità scientifica, istituzioni e associazioni di categoria. L’attenzione si è focalizzata sulle forme più gravi di questa condizione, che oggi rappresenta una sfida emergente per il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, per definire quali siano le migliori strategie diagnostiche e terapeutiche per affrontarla. La forma più severa della steatosi epatica, definita steatoepatite (MASH), rappresenta il fenotipo progressivo di questa condizione in grado di portare alla deposizione di fibrosi e, potenzialmente, di causare cirrosi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Germani (Aisf): "La steatosi epatica interessa circa 1 italiano su 4"

Leggi anche: Zambito (Pd): "Per steatosi epatica linee guida chiare e condivise"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Steatosi epatica

Temi più discussi: Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 10 marzo; Diabete tipo 2, dapagliflozin riduce il grasso epatico anche senza calo ponderale; Un soffio di speranza, il FibroScan entra al Fazzi per contrastare l’obesità infantile; Obesità malattia cronica: dopo la legge, la sfida è l'accesso alle cure.

Steatosi epatica, una sfida emergente per la sanità pubblicaROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Roma, presso il Senato della Repubblica, un tavolo di confronto, su iniziativa del Segretario X Commissione del Senato Ylenia Zambito, per discutere della presa in ... italpress.com

Zambito (Pd): Per steatosi epatica linee guida chiare e condiviseRoma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - 'La steatosi epatica è una sfida emergente per la sanità pubblica italiana perché i dati epidemiologici ci ... notizie.tiscali.it

Steatosi epatica: una sfida emergente per la sanità pubblica italiana ift.tt/HAuzeYI #evento #takethedate x.com

Steatosi epatica: una sfida emergente per la sanità pubblica italiana Il prossimo 10 marzo, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro (ISMA), Senato della Repubblica, su iniziativa della Sen. Ylenia Zambito, si terrà l’evento promosso da AISF dedic - facebook.com facebook