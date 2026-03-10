Una dichiarazione recente evidenzia come la gestione della steatosi epatica presenti molte differenze tra le varie regioni italiane, con inconsistenze nei percorsi di diagnosi e cura. Un esponente politico ha sottolineato la necessità di tutelare l’equità nel trattamento di questa condizione, evidenziando l’importanza di una diagnosi precoce per migliorare l’approccio terapeutico. La questione riguarda l’armonizzazione delle procedure a livello nazionale.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo garantire equità per la steatosi epatica. Ci sono troppe disomogeneità a livello nazionale, nelle diverse regioni, disomogeneità nei percorsi di diagnosi e cura, ma, come per altre malattie, anche in questo caso la diagnosi precoce è essenziale". Così la senatrice Elena Murelli, partecipando oggi a Roma all'incontro dedicato alla patologia, organizzato su iniziativa della senatrice Ylenia Zambito, segretario della X Commissione. "Grazie alla formazione dei medici si può diagnosticare questa patologia con anticipo e quindi intervenire prima - osserva Murelli - Ciò comporta anche un risparmio nel sistema sanitario: è sempre meglio curare una steatosi nel momento in cui viene diagnostica, piuttosto avere problemi successivi di cirrosi epatica o di trapianto del fegato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Steatosi epatica, Murelli (Lega): "Troppe disomogeneità, tutelare l'equità"

