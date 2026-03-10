Stazione di posta soldi sprecati | No il progetto è cambiato

L’ex assessore Andrea Paltrinieri ha sollevato dubbi sul progetto della “Stazione di posta” prevista nell’ex mercato ortofrutticolo, chiedendosi cosa ne sia effettivamente successo. Nel suo blog “Amare Vignola”, ha scritto che ci sono stati cambiamenti rispetto a quanto annunciato in passato, lasciando intendere che il progetto originario potrebbe essere stato modificato o abbandonato. La questione rimane aperta tra i cittadini e le istituzioni locali.

Che fine ha fatto il progetto della " Stazione di posta " che avrebbe dovuto sorgere nell’ex mercato ortofrutticolo? A chiederselo, tra gli altri, è l’ex assessore Andrea Paltrinieri sul suo blog "Amare Vignola". "L’amministrazione comunale – spiega tra l’altro Paltrinieri - ha iniziato a parlarne a metà 2022 e fino a gennaio 2025 era data per cosa fatta, visto che il progetto aveva ottenuto un finanziamento di 1.090.000 euro da fondi Pnrr. Si trattava di un servizio di accoglienza temporanea per persone senzatetto con annesso "ambulatorio" e punto di distribuzione di generi alimentari, in pratica la nuova sede di Eko, l’emporio solidale dell’ Unione Terre di Castelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

