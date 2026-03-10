stati uniti e israele rischiano di trovarsi a corto di munizioni

Gli Stati Uniti e Israele stanno affrontando il rischio di esaurire le munizioni, con preoccupazioni sulla capacità di mantenere le difese aeree abbastanza robuste da coprire le esigenze attuali. Le forze statunitensi e alleate stanno monitorando attentamente le scorte, mentre i sistemi di difesa continuano a essere impiegati in operazioni che ne riducono le riserve. La situazione solleva interrogativi sulla disponibilità di munizioni in caso di eventuali escalation.

Se Israele e gli Stati Uniti speravano che il loro attacco potesse costringere l’Iran a capitolare rapidamente, si sbagliavano. Nonostante la morte della guida suprema Ali Khamenei e di molti altri alti funzionari, Teheran è riuscita a continuare i lanci di droni e missili contro obiettivi in tutta l’asia occidentale. Per gli Stati Uniti e i loro alleati, tra cui Israele e i paesi del golfo Persico, è una sfida. Il rischio è che possano esaurire le difese antiaeree prima che l’Iran finisca le sue munizioni. Le piattaforme d’arma più importanti usate dagli Stati Uniti per abbattere missili e droni sono gli intercettori Thaad, i sistemi Patriot e i missili navali della famiglia SM, mentre Israele si serve anche degli intercettori Arrow a lungo raggio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

