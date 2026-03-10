Stati generali del fare | tutte le iniziative al Resort Altafiumara

Gli Stati Generali del Fare si terranno dal 20 al 22 marzo all'Altafiumara Resort & Spa, coinvolgendo un laboratorio operativo di tre giorni. Durante l'evento, saranno prodotti documenti, proposte e verranno avviate collaborazioni concrete rivolte allo sviluppo della Calabria. L’iniziativa riunisce partecipanti provenienti da vari settori per promuovere interventi di carattere economico, culturale e sociale.

Il venerdì e il sabato gli ambasciatori lavorano a porte chiuse, divisi in tavoli tematici su tre aree strategiche: Narrazione e Comunicazione, Istruzione e Formazione, Advocacy e Politiche Pubbliche. Ogni tavolo deve produrre una proposta concreta con un primo step eseguibile entro 90 giorni.Il sabato si chiude con l'approvazione del Manifesto 2026. Domenica 22 marzo aperta a tutti. La domenica è il giorno in cui tutto il lavoro fatto viene restituito al territorio. Ed è aperta al pubblico. 10:00 — 12:00 Calabria Spring Break.

