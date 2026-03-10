Ogni notte, i voli dalle Maldive scompaiono senza preavviso, lasciando molti turisti e operatori in difficoltà. Le comunicazioni ufficiali indicano che i voli sono sospesi fino al 4 marzo, mentre le autorità locali definiscono la situazione come grave ma non seria. La notizia si diffonde rapidamente tra chi si trova sull’isola, creando un clima di incertezza e attesa.

Maldive – La situazione è grave ma non seria. Arrivati alle Maldive ai primi del mese radio fante aveva già cominciato a battere la notizia: voli sospesi fino al 4 marzo. Fra i tavoli dei resort qualche smanettone dell’internet proponeva già strategie cervellotiche: Azerbaijan oppure Turchia. I voli diretti con l‘Europa sono già tutti esauriti. Altrimenti ci sarebbe un Male-Pechino-Milano intorno ai 4.000 euro. Ma bisogna far presto. Pochi posti ancora. Ci tranquillizzano le prime notizie dall’Italia. Ci saranno dei voli straordinari. Allora nessun problema: il nostro volo è fissato per l’8 ed è confermato. Ma le voci serpeggiano sempre più forti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"State pronti e con mille euro in mano", ma i voli dalle Maldive spariscono ogni notte: "La situazione qui è grave ma non seria"

“Ma voi prendereste un volo da 1.000 euro con i bambini fra i missili?”. Gli ‘stranded tourists’ delle Maldive non sorridono più: “Privilegiati, ma stanchi”Malé – All’aeroporto internazionale Velana di Malé, Maldive, c’è un accampamento: sono gli stranded tourists.

