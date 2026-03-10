Mercoledì 11 marzo alle 10.45 si terrà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La starting list include gli atleti partecipanti, tra cui gli italiani, e saranno disponibili informazioni su orario, trasmissione televisiva e streaming. La prova rappresenta l'inizio delle sessioni ufficiali in vista della competizione.

Mercoledì 11 marzo (ore 10.45) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi francesi inizierà l’ultima fine settimana della stagione prima delle Finali di Lillehammer, il programma prevede una discesa libera nella giornata di sabato e due superG (quello del venerdì è il recupero di quello cancellato a Garmisch per nebbia). Gli atleti avranno a disposizione una sessione per trovare il giusto feeling con la pista transalpina e individuare le linee migliori in vista delle gare che ci terranno compagnia durante il weekend. L’Italia punterà in particolar modo su Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Dominik Paris, Mattia Casse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist prova discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

