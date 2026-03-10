RedBird, il fondo di investimento di Gerry Cardinale, continua a espandersi e a rafforzare la propria presenza nel mondo dello sport. Con ricavi in crescita, il fondo ha deciso di puntare anche sull’universo NBA Europe, mentre mantenendo il controllo del club di calcio Milan, acquistato nel 2022. Cardinale ha manifestato intenzioni di sviluppare ulteriormente il brand e le attività legate al club.

Non due binari distinti, ma uno sviluppo parallelo, con l'obiettivo di portare in alto il Milan. I risultati sul campo sono sotto gli occhi di tutti, ma ci sono altri dati importanti per la società. Il dossier sul nuovo stadio è, chiaramente, in primo piano. Rappresenta una priorità strategica perché consentirà di aumentare i ricavi e di rafforzare ulteriormente la competitività del club, economica e sportiva. La speranza del Milan (e dell'Inter, giacché lo stadio sarà realizzato insieme) è che non ci siano altri stop o rallentamenti nella strada verso il nuovo impianto. Che, logicamente, non porterà nuovi ricavi prima del 2031 o 2032. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Stadio, ricavi, NBA Europe: RedBird cresce e con lui l’universo e il brand Milan

