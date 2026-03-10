Stadio Dorico pronto a maggio | sparisce il bar ma arriva il campo da beach volley

Lo Stadio Dorico di Ancona sarà completato entro maggio, secondo quanto dichiarato dall’assessore ai Lavori pubblici durante il Consiglio comunale di ieri. Il progetto prevede la rimozione del bar esistente e l’installazione di un campo da beach volley. I lavori sull’impianto sportivo nel centro della città sono stati aggiornati durante la riunione, senza ulteriori dettagli sui tempi di consegna.

L'assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini ha fatto il punto sulla situazione dell'impianto sportivo cittadino. Fuori dalla riqualificazione resta per ora la Curva nord, mai inserita in alcuno stralcio di lavori ANCONA – Lo Stadio Dorico sarò pronto per maggio. A dirlo è stato l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, interrogato sullo stato dei lavori all'impianto sportivo del centro cittadino durante il Consiglio comunale di ieri, lunedì 9 marzo 2026. Non mancano tuttavia delle novità. La prima è che è sparito il bar dal progetto per fare posto a un ulteriore campo da tennis e uno da beach volley. La seconda invece più che una novità è una conferma e cioè la Curva nord, non facendo parte di nessuno stralcio di lavori previsto, resta al momento così com'è in attesa di una futura destinazione da assegnarle.

