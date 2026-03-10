I lavoratori dello Stadio del Nuoto di Caserta, attualmente impiegati nei servizi di pulizia, saranno temporaneamente trasferiti presso le altre strutture dell’ex complesso Agis gestite dall’Ente. La decisione riguarda la riallocazione dei dipendenti, che si svolgerà nel rispetto delle esigenze operative delle diverse strutture. La modifica interessa esclusivamente il personale coinvolto e si applica fino a nuove disposizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti I lavoratori dello Stadio del Nuoto, impiegati nei servizi di pulizia, saranno riallocati temporaneamente presso gli altri cantieri attivi nell’ambito del complesso delle strutture ex Agis gestite dall’Ente. Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, intervenuto alla riunione del Tavolo Tecnico Permanente istituito nelle scorse settimane per monitorare la situazione occupazionale e individuare soluzioni condivise nel pieno rispetto del quadro normativo e contrattuale vigente. Si è conclusa, dunque, positivamente la verifica sulla fattibilità giuridica e amministrativa relativa alla determina di affidamento e al capitolato d’appalto dei “Servizi di pulizia delle strutture Agis”, avviata dalla dirigente del Settore Patrimonio Teresa Ricciardiello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stadio del Nuoto di Caserta, svolta per i lavoratori: saranno impiegati nelle altre strutture ex Agis

