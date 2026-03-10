Sprofondamento di uno strato di litosfera sotto il Mar Tirreno la spiegazione dell’Ingv per il forte terremoto nel Golfo di Napoli

L’Ingv ha spiegato che il terremoto avvenuto nel Golfo di Napoli è legato a un sprofondamento di uno strato di litosfera sotto il Mar Tirreno. L’evento sismico, che ha avuto una magnitudo elevata, si è verificato in una zona conosciuta per attività geologiche complesse. La regione interessata si trova nel sud del Mar Tirreno, dove si sono registrati i movimenti tellurici più intensi.

Il fortissimo e anomale terremoto registrato nel Tirreno meridionale – in particolare nel Golfo di Napoli – è riconducibile a un processo geologico profondo che caratterizza questa porzione del Mediterraneo. La spiegazione arriva direttamente dai maggiori esperti ovvero gli scienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Si tratta di un fenomeno relativamente raro per l’area, legato alla presenza nel mantello terrestre di uno “ slab ” (lastra, ndr) di litosfera oceanica che da alcuni milioni di anni sta progressivamente sprofondando sotto il Mar Tirreno. Questo processo, noto in geologia come subduzione, provoca una sismicità particolare che può svilupparsi anche a grandi profondità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

