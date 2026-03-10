Spread Btp-Bund cala a 69 punti rendimenti a 3,51% verso le aste di marzo

Lo spread tra Btp e Bund si riduce a 69 punti, con i rendimenti dei titoli di Stato italiani che salgono al 3,51%. Le dichiarazioni di un ex presidente americano sulla possibilità di una guerra “a breve termine” in Medio Oriente hanno contribuito a calmare i mercati finanziari e quelli dei titoli di Stato. La situazione rimane sotto osservazione in vista delle prossime aste di marzo.

Le parole di Trump su una guerra "a breve termine" in Medio Oriente hanno calmato i mercati finanziari e anche quelli dei titoli di Stato. Un effetto che si è sentito anche sui Btp, i cui rendimenti sono crollati in apertura il 10 marzo, riportando lo spread con i Bund a 69 punti dopo il picco a 86 della giornata di ieri. Il calo dei rendimenti arriva giusto in tempo per le prime aste tradizionali di marzo dei titoli di Stato italiani, che seguono l'emissione straordinaria di Btp Valore di inizio mese, che ha subito in pieno il picco dello spread. Il picco dello spread rientra, Btp a 69 punti dai Bund Insieme al rimbalzo delle... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

