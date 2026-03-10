Spread a 69 punti | Trump e G7 salvano il Btp

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è stabilizzato a 69 punti base nella mattinata del 10 marzo 2026, segnando un netto miglioramento rispetto ai picchi della giornata precedente. Trump e il G7 hanno avuto un ruolo nel sostenere questa dinamica, contribuendo a una diminuzione delle tensioni sui mercati finanziari italiani. La situazione si mantiene sotto osservazione da parte degli operatori finanziari e degli analisti.

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è stabilizzato a 69 punti base nella mattinata del 10 marzo 2026, segnando un netto miglioramento rispetto ai picchi della giornata precedente. I rendimenti dei Btp sono scesi al 3,51%, offrendo un respiro di sollievo per il Tesoro in vista delle imminenti aste di marzo. Questa normalizzazione arriva in un momento cruciale per l'economia italiana, influenzata dalle dichiarazioni di Donald Trump sulla durata limitata del conflitto nel Medio Oriente e dalla disponibilità del G7 a utilizzare le riserve strategiche di petrolio per contenere i prezzi energetici. Mentre ieri lo spread aveva toccato i 86 punti con rendimenti saliti al 3,77%, oggi il mercato ha reagito positivamente alle nuove rassicurazioni geopolitiche, riportando il differenziale sotto la soglia psicologica dei 70 punti.