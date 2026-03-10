Sportmax Top ‘Petalo’ | seta paillettes e il tocco glamour

Sportmax presenta la collezione Top ‘Petalo’ caratterizzata da tessuti in seta, dettagli di paillettes e un evidente tocco glamour. La linea combina materiali eleganti con elementi luminosi, creando capi che si distinguono per stile e raffinatezza. La collezione include vari modelli pensati per chi cerca un look sofisticato e alla moda, con un’attenzione particolare alle finiture e ai dettagli decorativi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Seta e paillettes: la tecnica che rende il ‘Petalo’ unico. L’analisi del top Sportmax ‘Petalo’ rivela un approccio progettuale che fonde la tradizione tessile italiana con l’estetica contemporanea. Il cuore di questo capo risiede nell’uso della seta, un materiale nobile che richiede una cura specifica e conferisce al tessuto quella morbidezza e lucentezza tipica dei capi di lusso. La scelta della seta non è casuale; essa permette al capo di adattarsi alle curve del corpo mantenendo una silhouette fluida, coerente con lo stile strutturato ma elegante per cui il brand è noto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sportmax Top ‘Petalo’: seta, paillettes e il tocco glamour Articoli correlati Leggi anche: Sportmax Abito ‘Noli’: Nero, Oversize e il tocco di Sportmax Sanremo: Irina Shayk sul palco con Carlo Conti, un tocco di glamour internazionale per il Festival.La 76ª edizione del Festival di Sanremo si prepara a una sorpresa di calibro internazionale: la supermodella russa Irina Shayk sarà co-conduttrice...