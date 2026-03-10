sport e salute a milano il secondo appuntamento contro il drop out sportivo

A Milano si è svolto il secondo incontro del progetto di Sport e Salute contro il drop-out sportivo, questa volta presso la Scuola Secondaria di I Grado “S. Caterina da Siena”. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione continua alle attività sportive tra i giovani. La giornata ha previsto attività pratiche e momenti di confronto, al fine di incentivare la costanza nel tempo.

La Scuola Secondaria di I Grado “S. Caterina da Siena” di Milano è stata la protagonista del secondo appuntamento del percorso nazionale promosso da Sport e Salute e Adidas per contrastare il fenomeno del drop-out sportivo tra i più giovani. Dopo il successo della prima tappa, il viaggio è continuato con un nuovo incontro dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, un momento di confronto e attività pensato per rafforzare il legame tra ragazzi e pratica sportiva in una fase delicata della crescita, in cui il rischio di abbandono aumenta. A rendere speciale la mattinata la presenza di due ambassador Adidas d’eccezione: il cestista Diego Flaccadori e Filippo Magnini, ex campione del mondo di nuoto e simbolo di determinazione e resilienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

