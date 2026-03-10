A Spoltore, nella Val di Sangro, domenica 8 marzo si è tenuto un evento dedicato al lavoro delle donne tra l’Ottocento e il 1950. La giornata ha visto protagoniste testimonianze e analisi storiche che hanno ricostruito le attività svolte dalle donne in quel periodo. L'iniziativa ha coinvolto studiosi e pubblico, puntando a riscoprire i ruoli femminili nel passato locale.

Nel cuore della Val di Sangro, a Spoltore, si è svolta domenica 8 marzo una riflessione profonda sul passato per illuminare il presente. L’incontro, tenutosi nella sala consiliare del comune, ha messo al centro la figura femminile tra la fine dell’Ottocento e gli anni ’50 del Novecento. Andrea Morelli, rappresentante dell’associazione La Centenaria, ha guidato l’analisi su un ruolo spesso cancellato dalla storia ufficiale ma fondamentale per la sopravvivenza delle comunità interne abruzzesi. La mattinata non è stata una semplice celebrazione floreale, bensì un lavoro di scavo storico che collega le antiche mestiere alle professioni moderne. Mentre la mimosa viene tradizionalmente associata alla resilienza primaverile, qui si è scelto di guardare ai lavori invisibili che hanno sostenuto l’economia locale per oltre un secolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoltore: il lavoro invisibile delle donne tra ‘800 e ’50

