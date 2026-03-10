Spettatori Serie A Milan e Inter in vetta | il dato aggiornato dopo il derby! La statistica

Dopo il derby, sono stati resi noti i dati sui tifosi presenti negli stadi di Serie A. Milan e Inter si trovano in cima alla classifica per numero di spettatori, mentre la Juventus registra il miglior tasso di riempimento delle strutture. La statistica riguarda le presenze complessive e il rapporto tra capienza e pubblico presente.

Inter News 24 Spettatori Serie A, Milan e Inter in testa alla classifica di presenze, ma il tasso di riempimento premia la Juventus. Il dato. Lo scorso anno, la Serie A si è conclusa con una media di 30.240 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi che ha raggiunto l’ 87,2%, come riportato da Calcio e Finanza. Nella stagione 202526, la classifica degli spettatori continua a essere dominata dalle due squadre milanesi: Milan e Inter si contendono la vetta, con i rossoneri che, dopo il sorpasso nell’anno precedente, continuano a mantenere un leggero vantaggio. Il Milan, infatti, registra una media di 73.043 spettatori a partita, mentre l’ Inter segue a 72. 🔗 Leggi su Internews24.com

