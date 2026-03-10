Sperone ex cava trasformata in maxi-discarica | condanne e risarcimenti dopo il processo

Il Tribunale di Avellino ha emesso il verdetto in primo grado sul procedimento penale legato alla maxi-discarica abusiva scoperta a Sperone il 9 gennaio 2023. Durante il processo, tre imputati sono stati condannati e uno assolto, in seguito alle indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza. La vicenda riguarda l’ex cava trasformata in discarica illegale nel territorio comunale.

