Spazio MURO presenta | Dal deserto all’Impero L’immaginario del potere tra antico e contemporaneo

A 230 anni dalla prima Campagna d’Italia una mostra che intreccia antiquariato, documenti storici e arte contemporanea per ripensare l’immaginario del comando grazie ad importanti collaborazioni istituzionali. Collezione MU.RO presenta, dal 20 marzo al 19 aprile 2026 nella sua sede di Viale Campania 33 a Milano, “Dal deserto all’impero: l’immaginario del potere tra antico e contemporaneo”, una mostra che, a 230 anni dalla Campagna d’Italia iniziata nel 1796, indaga la costruzione simbolica del potere tra XVIII e XXI secolo, mettendo in dialogo antiquariato, documenti storici e arte contemporanea. Dopo l’apertura della sede milanese con “Mascherada”, progetto che ha intrecciato Venezia, Milano e l’Africa in una prospettiva transnazionale, Spazio MU. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

