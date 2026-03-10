spazio e grande schermo

Oggi alle 18 si svolge al Notorious Cinemas di Via Darsena, 73, la seconda giornata della rassegna cinematografica ‘Scienza in pellicola’. La manifestazione propone una selezione di film incentrati su temi scientifici e tecnologici, aperti al pubblico. La proiezione si tiene nella sala del cinema, con ingresso gratuito e possibilità di partecipare senza prenotazione.

Prosegue oggi alle 18 al Notorious Cinemas (Via Darsena, 73), la rassegna cinematografica ‘Scienza in pellicola. Un viaggio cinematografico attraverso i saperi di Unife’, promossa dall’Università, che si terrà fino al 14 aprile ogni martedì. Le proiezioni scelte dai diversi dipartimenti dell’Ateneo per raccontare al pubblico i propri ambiti di ricerca e le discipline studiate, offrono chiavi di lettura originali e stimolanti. L’obiettivo è avvicinare la cittadinanza ai temi della ricerca universitaria, favorendo curiosità, pensiero critico e partecipazione attiva attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del cinema. Il nono appuntamento prevede la proiezione della pellicola ‘Sopravvissuto - The Martian’ (2015), proposta dal dipartimento di Fisica e scienze della terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

