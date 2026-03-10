Due persone innamorate affrontano un percorso fatto di momenti di intimità e di distacco. In due giorni, si alternano situazioni di vicinanza e di allontanamento, culminando con il momento in cui decidono di separarsi. La narrazione descrive le prime fasi di un rapporto e la conclusione di un legame, evidenziando i passaggi fondamentali di un addio.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Marine, 32 anni. “Adoro lo sport e il teatro. Frequento il liceo, ho avuto qualche piccola storia con ragazzi e ragazze, amori adolescenziali. Al corso di teatro, dove ho tanti amici, entra questa nuova ragazza nella sala comunale. La attraversa, con i suoi capelli biondi e lunghi, e gli occhi verdi, e non riesco a staccarle gli occhi di dosso. Siamo vestite allo stesso modo: abbiamo la stessa maglietta con dei disegni di street art. È la mia preferita, quella delle grandi occasioni, che metto quando voglio essere carina e sentirmi bene, e ce l’abbiamo uguale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - "Sparisce ogni volta che le parlo di vivere insieme"

