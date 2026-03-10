Spaccia sotto le telecamere tempo zero arriva la polizia

La polizia ha denunciato un uomo di 29 anni di origini senegalesi per aver spacciato droga sotto le telecamere di sorveglianza. Gli agenti sono intervenuti subito dopo aver notato l’attività sospetta e hanno sequestrato alcune sostanze stupefacenti. L’uomo è stato preso in custodia e portato in commissariato. L’intervento si è concluso con la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

La polizia ha denunciato un 29enne di origini senegalesi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Giunti immediatamente sul posto gli operatori hanno notato il 29enne agitarsi alla vista delle divise e lo hanno così controllato. Il giovane, con svariati precedenti di polizia, è stato trovato in possesso della somma di circa 700 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Essendo anche irregolare sul territorio nazionale, la posizione del giovane è al vaglio dell'ufficio immigrazione.

