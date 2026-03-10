SP 10 | lavori urgenti a Poggino e Camerata senso unico

A partire da mercoledì 11 marzo, i lavori di somma urgenza interesseranno la strada provinciale 10, conosciuta come Di Pietramarina, nel comune di Carmignano. Le operazioni riguarderanno le zone di Poggino e Camerata, con l’istituzione di un senso unico per consentire gli interventi. L’intervento è stato annunciato ufficialmente e coinvolgerà la viabilità locale per un certo periodo.

La strada provinciale 10, nota come Di Pietramarina, vedrà l'inizio immediato di interventi di somma urgenza a partire da mercoledì 11 marzo nel comune di Carmignano. La decisione della Provincia di Prato nasce dalla necessità di ripristinare il corpo stradale danneggiato da movimenti franosi verificatisi in precedenza. Per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, verrà attivato un senso unico alternato e imposto un limite di velocità di 30 kmh. Il cantiere si concentrerà su due punti critici: località Poggino, dove si era già verificato un cedimento del piano viabile il 15 marzo scorso, e località Camerata al chilometro 3+600, identificata come area a rischio di ulteriori smottamenti.