Sottopasso chiuso ad Ascoli subito disagi e rallentamenti in via del Commercio

Da ieri, il sottopasso di via del Commercio ad Ascoli Piceno è stato chiuso al traffico, provocando subito disagi e rallentamenti sulla strada. La chiusura interessa il tratto che collega via del Commercio con via Piceno Aprutina, creando variazioni nella circolazione per automobilisti e pendolari. La situazione ha determinato un aumento del traffico nelle aree circostanti e alcune difficoltà nella viabilità quotidiana.

Ascoli Piceno, 10 marzo 2026 – Da ieri è chiuso il sottopasso di via del Commercio che collega la stessa arteria con via Piceno Aprutina. Una misura destinata a incidere in modo significativo sulla viabilità della zona e che resterà in vigore fino al 29 giugno, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Tronto. Il provvedimento era stato annunciato nei giorni scorsi con l'ordinanza dirigenziale numero 123 del 3 marzo, con cui il Comune ha disposto l'interdizione totale al transito veicolare e pedonale nel tratto interessato dal cantiere. Una chiusura ritenuta necessaria per consentire lo svolgimento della fase finale dell'intervento infrastrutturale.