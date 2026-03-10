Sostanze che prima stavano in una capsula unica

Una persona ha ricevuto tramite WhatsApp la ricetta per un preparato galenico destinato a stimolare la tiroide e favorire la perdita di peso, nonostante la tiroide fosse già sana. Successivamente, si è recata in farmacia per ottenere le sostanze che, in passato, erano contenute in una singola capsula. La procedura è stata descritta come una semplice richiesta di farmaco personalizzato.

La ricetta via WhatsApp alla farmacia: così mi è stato spiegato come procurarmi il preparato galenico che dovrebbe farmi dimagrire mettendo il turbo alla mia tiroide, peraltro perfettamente sana. La ricetta, infatti poteva partire, secondo il medico, direttamente dal suo telefono. "Invio la ricetta tramite WhatsApp alla farmacia". È uno dei passaggi che emerge dalla visita dietologica che ho raccontato nei giorni scorsi nell’inchiesta del Resto del Carlino sulla dieta dimagrante accompagnata da psicofarmaci e ormoni tiroidei. Durante il colloquio il medico mi spiega infatti anche come procurarmi il preparato galenico a base di " tiroide in polvere ", descritto durante la visita come "la vera e propria Ferrari" che mi fa dimagrire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sostanze che prima stavano in una capsula unica Articoli correlati Leggi anche: Il brand di lusso mostra il futuro del wellness: una capsula della longevità che rigenera mente e corpo in una volta sola La prevenzione passa da una CapsulaAlle Corti Venete arriva una speciale postazione dedicata alla prevenzione: dal 14 gennaio al 2 febbraio la Capsula sarà a disposizione dei... Hornet's Nest | THRILLER | Full Movie in English Tutto quello che riguarda Sostanze che prima stavano in una... Discussioni sull' argomento Bugie e segnali: Manuela sapeva che stavano uccidendo Isabella; Omicidio di Firenze. Arrestato un viareggino. Era lui il debitore in un giro di droga; Lotta allo spaccio: intensificazione dei controlli della polizia a Barriera di Milano; Alex Marangon aveva sperimentato l’ayahuasca anche prima di andare al rito sciamanico nell’abbazia. I neonati sono esposti a decine di sostanze chimiche eterne già prima di nascereBenessere del neonatoOstetriciaGinecologia Ultimo aggiornamento – 06 Marzo, 2026 Indice del contenuto Cosa sono i PFAS Lo studio: analisi del sangue del cordone ombelicale Nuove tecnologie rivelano pi ... msn.com "Buongiorno, le segnalo un deposito di auto abbandonate zona Capodichino, una bomba ecologica classificata come rifiuti speciali pericolosi (CER 16 01 04*). Rilasciano nel terreno e nelle falde acquifere sostanze tossiche come oli esausti, liquidi refrigerant - facebook.com facebook Assume sostanze stupefacenti in ospedale, arrestato nel Torinese. A chiamare i carabinieri è stato il personale dell'ospedale di Settimo #ANSA x.com