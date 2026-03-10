Carmen Salvatore, coordinatrice sanitaria di 57 anni, ha presentato un ricorso urgente al tribunale del lavoro di Lecco dopo essere stata sospesa dal Pronto soccorso di Merate. La donna lavora per una società che gestisce i turni nel servizio di emergenza. La decisione di sospensione ha portato alla richiesta di un intervento legale.

Ha presentato ricorso urgente al tribunale del lavoro di Lecco Carmen Salvatore, 57 anni, coordinatrice sanitaria della società dei gettonisti che coprono i turni in Pronto soccorso a Merate. La dottoressa è sospesa dal Pronto soccorso dopo che è esploso il caso del gettonista inserito in turno sebbene condannato in Appello per aver ucciso sette pazienti anziani con dosi letali di un potente sedativo quando era in servizio al 118 di Trieste, tra il 2014 e il 2018. Chiede il suo immediato reintegro in servizio e si riserva di chiedere i danni economici e morali. La assiste l’avvocato Luigi Silvestrini, che tutela anche Alberto Cadamuro, 60 anni, laurea in legge e master alla Bocconi, amministratore di Medicalpama, la Srl veneta che ha in appalto i gettonisti del Pronto soccorso di Merate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sospesa dal Pronto soccorso. La coordinatrice fa ricorso

Articoli correlati

Influenza, la variante K fa danni. Cresce l’accesso ai pronto soccorso, picco tra Natale e CapodannoFirenze, 24 dicembre 2025 – Gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze di Natale sono stati caratterizzati da classi dimezzate e anche gli...

Dimesso per tre volte dal Pronto soccorso: muore 54enneÈ andato per ben tre volte al pronto soccorso, in ospedali diversi, ed è stato sempre dimesso.

Contenuti utili per approfondire Sospesa dal Pronto soccorso La...

Discussioni sull' argomento Sospesa dal Pronto soccorso. La coordinatrice fa ricorso; Pronto soccorso di Merate: sospesa anche la coordinatrice medica della cooperativa; Condannato in Appello per 7 omicidi, il medico gettonista sospeso: Non ho mai ucciso nessuno, lo dimostrerò; Frosinone-Pescara, due vigili del fuoco in ospedale dopo lo scoppio di un petardo in campo.

Pronto soccorso in codice bianco, pioggia di richieste pagamento ticket a Lecce. Ma è gravissimoGli avvisi per accessi in molti casi precedenti al 2020, privi di documentazione sanitaria e per cifre superiori ai 100 euro: protestano i cittadini e la Cisal diffida l’Asl ... msn.com

Ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa, Mauro Russo, l'imprenditore ed ex ultrà della Curva Nord dell'Inter Era finito a processo con l'accusa di aver fatto da intermediario nell'estorsione legata al business dei parcheggi attorno allo stadio ‘G. Meazza' di San - facebook.com facebook

Teheran. La vita sospesa sotto i bombardamenti “Notti senza sonno. La nostra vita sospesa tra la paura di morire e la speranza di riprendere la lotta” @GretaPrivitera, @Corriere x.com