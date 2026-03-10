Sorteggio è giusto Capezzone ad Agorà sul Referendum

Il 10 marzo, durante la trasmissione Agorà su Rai 3, il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, ha partecipato a un dibattito e ha affermato che il sorteggio è giusto. La discussione è avvenuta nel corso di un approfondimento condotto dal giornalista Roberto Inciocchi. Capezzone ha espresso il suo punto di vista in merito alla questione del referendum.

Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, è intervenuto oggi 10 marzo nella trasmissione di approfondimento Agorà, condotta dal giornalista Roberto Inciocchi su Rai 3. Tema del giorno, a ormai 12 giorni dal voto, il Referendum della Giustizia. Alle considerazioni dello scrittore Jacopo Fo, che rilanciava la critica contro il sistema del sorteggio, il direttore si è detto "un poco in imbarazzo nell'ascoltare queste cose, nel tentare di dare la colpa al governo della faccenda dei bambini nel bosco, sulla quale è la magistratura che si sta coprendo di vergogna". E sul "semi-delirio sul tema del sorteggio" ha corretto il tiro del suo...